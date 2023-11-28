На Бахмутському напрямку під натиском ворожих штурмів, наші вояки змушені були перейти до оборони

Понад 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на декількох напрямках. Після довготривалої паузи, російські війська відновили наступ неподалік Лиману. Там зафіксовано 12 спроб прорвати українську оборону. Найскладніша ситуація поблизу Авдіївки. Ворог намагається оточити місто - атакує у районі промзони.

На Бахмутському напрямку під натиском ворожих штурмів, наші вояки змушені були перейти до оборони. Росіяни зараз активно намагаються повернути втрачені влітку та восени позиції. Атаки ворога не припиняються ні на день, цілодобово працює артилерія та авіація, перетворюючи навколишні із Бахмутом села на суцільну руїну… З південної ділянки Бахмутського напрямку репортаж нашого воєнкора - Станіслава Кухарчука.

Південний фланг Бахмутського напрямку. Наприкінці весни цю територію у важких боях звільняли наші вояки. Контрнаступ Збройних сил тут тривав аж до кінця жовтня, але ворог почав контратакувати, аби повернути втрачені позиції. По хлопцях зараз летить все, від мін до важких авіабомб. Навколишні населені пункти стоять в руїнах - росіян не зупиняє ні дощі, ні мороз.

Бруд на Донбасі зараз неймовірний - 10 метрів пройшов, і потім кілограмами цю багнюку відшкрібаєш з взуття. Тут, в окопчику трошки тепліше тому, що не дме вітер, але в цілому - морозно, сиро, холодно і я просто не уявляю, як хлопці примудряються воювати в таких умовах.

А воювати доводиться цілодобово. Можливості відпочити у бійців немає навіть у негоду, коли здавалося б, що все має на цей час зупинитись.

Ось такі перестрілки на позиціях завжди. На щастя, ворожа артилерія мовчить, адже корегувати її через сильний поривчастий вітер дрони не можуть. Проте легке піхотне озброєння працює інтенсивно - дистанції дозволяють.

Кулеметник 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу Сергій на фронті від початку вторгнення. Ще кілька місяців тому його підрозділ штурмував позиції росіян, тепер він в обороні. Ворог пре мов навіжений, каже чоловік. На цих кадрах із безпілотника Сергій бере в полон групу росіян, яка нещодавно намагалась штурмувати його позиції.

Цим окупантам пощастило вижити, тому що погодились здатись, каже Сергій. Але здебільшого ворожі піхотинці гинуть ще на підході до наших окопів. Від практики м'ясних штурмів російські генерали вперто не хочуть відмовлятись … вперед женуть весь непотріб.

Сергій - військовослужбовець 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу:

- Зеки…росийские зеки, що казали? - Та шо казали …. деньги им нужны - заработать пришли. - Они ж тут только за зароботками, кому-то срок обещали скостить, кому-то заработать, такое...

Та попри це недооцінювати противника не можна, каже Едуард. За понад півтора роки повномасштабної війни, росіяни добре навчились воювати, і стереотип про "волоцюг з автоматами" - просто вбивчий.

Едуард - військовослужбовець 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу:

В мене скільки нормальних пацанів загинули в стрілецьких боях, артилерійські, все і просто потім приїжджаєш додому і там кажуть - вони воювать не вміють, у них нічого нема, а ти думаєш …в мене дядьки, які воюють, їх захищають їх хто вбив? Бомж з автоматом? Противник постійно навчається …згідно останніх даних полонених - вони постійно на полігонах, вони постійно тренують новий особовий склад.

Тренують - і кидають у бій. Людського ресурсу в росіян ще достатньо. Тому, на думку наших військових, ця зима в нас буде вкрай важкою.