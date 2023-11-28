Шатдаун по-німецьки. Уряд Німеччини терміново переглядає бюджет на наступний рік, щоб якомога швидше подолати кризу видатків. Що сталося? І чи вплинуть бюджетні зміни на виділення військової допомоги для України? Тетяна Логунова розкаже.

Це не зовсім американський шатдаун, але щось дуже на нього схоже. Німеччина - в глибокій фінансовій кризі. Усі бюджетні асигнування - заморожені. Гроші від держави отримують тільки парламент, відомство президента та Конституційний Суд. Під питанням - і ухвалення головного фінансового документу держави на наступний рік. Бо в готовому проєкті бюджету несподівано утворилася діра - на 60 мільярдів євро.

Все через рішення Конституційного Суду. Він постановив - уряд не мав права спрямувати на інші цілі невикористані мільярди зі спеціального фонду, створеного для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Ми розглянули багато юридичних моментів і були переконані, що все зробили правильно. Як би там не було, це добре, що у нас є правова система, в якій рішення ухвалює Конституційний суд. І ми поважаємо його вердикт, навіть якщо раніше у нас була інша думка з цього приводу.

Проєкт бюджету потрібно переглядати. Відповідно - під питанням і військова допомога, яку німці планували виділити Україні. Незадовго до вердикту Конституційного Суду представники урядової коаліції пообіцяли її подвоїти. І заміcть чотирьох мільярдів євро надати Україні в наступному році - вісім. Тепер ці видатки негарантовані - б'є на сполох керівниця парламентського комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова комітету Бундестагу з питань оборони в інтерв'ю агентству DPA:

Вісім мільярдів євро для України - наразі непевні. Ці витрати мають бути обґрунтовані окремо. Ми працюємо над цим.

Канцлер Олаф Шольц налаштований більш оптимістічно. Обіцяє: бюджет ухвалять до Нового року. І про Україну не забудуть.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Федеральний уряд керується чіткими цілями. Ми хочемо пом'якшити наслідки російської війни проти України та її вплив на нашу державу. Ми хочемо підтримати Україну. Ми хочемо зміцнити єдність у Німеччині і продовжувати модернізацію нашої держави, щоб і надалі мати сильну промисловість, стабільні робочі місця та хороші зарплати. Ми хочемо, щоб Німеччина стала швидшою та більш цифровою. Усі ці цілі є і залишаються правильними.

У будь-якому разі, на зимовий пакет військової допомоги від Німеччини нинішні бюджетні перипетії точно не вплинуть. Україна отримає від німців озброєння на суму більше мільярда євро. А саме - чотири надсучасні комплекси ППО Iris-T, артилерійські боєприпаси та протитанкові міни. Фінансування цього пакету закладене у бюджеті поточного року, а відтак - гарантоване на 100 відсотків.