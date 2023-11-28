В Україні без світла через негоду понад 500 населених пунктів [ Редагувати ]
Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в 10 областях.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Як зазначають енергетики, найскладніша ситуація сьогодні в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.
"Загалом через негоду залишаються знеструмленими на ранок 559 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.
Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.
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