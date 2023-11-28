Рф вдарила балістикою по Запоріжжю: що відомо [ Редагувати ]
Вранці у вівторок, 28 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, балістична ракета атакувала підприємство в Запоріжжі. Поранено одну людину.
"О 08:51 під час повітряної тривоги ворог завдав один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя", - написав у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Зараз тип ракети уточнюється. За попередніми даними, одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", - додав він.
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