Вранці у вівторок, 28 листопада, російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. За попередньою інформацією, балістична ракета атакувала підприємство в Запоріжжі. Поранено одну людину.

"О 08:51 під час повітряної тривоги ворог завдав один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя", - написав у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зараз тип ракети уточнюється. За попередніми даними, одна з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", - додав він.