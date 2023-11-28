У Маріуполі через загарбників радіаційний фон перевищив норму в 15 разів [ Редагувати ]
В Маріуполі рівень радіаційної норми перевищено у 15 разів. Окупанти намагаються заспокоїти населення, але насправді таким чином прикривають свій черговий воєнний злочин.
Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.
"В Маріуполі зафіксували в 15,5 раза підвищений радіаційний фон на пляжі "Піщаний" в районі порту. Рівень становив 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г. Тобто в 15 разів більший за безпеку", - розповідає Андрющенко.
Зазначається, що місцеві пропагандисти розтлумачували таке зростання показників, як "безпечне" для населення, та пояснили це "нещодавнім штормом".
Втім, як підкреслює Андрющенко, обидва виправдання є хибними.
"Дійсно, в районі пляжу "Піщаний" існують так звані "чорні піски", які "фонять". Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу", - пояснює радник мера Маріуполя.
Втім, за його словами, справжньою причиною оголення "чорних пісків" є не шторм, а постійні бомбардування та обстріли міста на тлі російської окупації.
"Однак, не лише "Піщаний". Якби хтось проміряв рівень радіації на Азовсталі на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем в море, то картина стала б по-справжньому апокаліптично яскрава", - підкреслює Андрющенко.
Він зауважив, що саме тому окупанти зараз не проводять там заміри з метою приховати вчинений ними екоцид.
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