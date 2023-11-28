Конференція президентів Європейського парламенту публічно підтримала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє президент Європейського парламенту Роберта Мецола під час пресконференції щодо євроінтеграції України.

За її словами, рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила Конференція президентів, яка об’єднує керівництво Європарламенту та усіх політичних груп.

Сьогодні Конференція президентів провела зустріч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

"Україна докладає вражаючих зусиль (для проведення реформ - ред.). І конференція президентів Європарламенту підтвердила сьогодні, що Україна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - сказала Мецола.

ПрезидентЄвропарламенту наголосила, що процес вступу країни до ЄС - це не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а цей процес потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила, що вірить у те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

Лідери політичних груп наголосили, що вбачають у майбутньому вступі України до ЄС "геостратегічну інвестицію в об’єднану і сильну Європу".