Зеленський підписав закон про держбюджет на 2024 рік: основні показники [ Редагувати ]
Президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.
У держбюджеті наступного року закладено 1,768 трлн гривень доходів та 3,309 трлн гривень видатків. У бюджеті закладено прогноз ВВП на рівні 4,6%, прогноз щодо інфляції – 9,7%.
Прогнозований середньорічний курс гривні у бюджеті закладено 40,7 за долар.
Головний пріоритет держбюджету – оборона та безпека України, на ці цілі піде майже половина всіх видатків або більше 21% ВВП. Серед інших пріоритетів – соціальна галузь, освіта, медицина, підтримка ветеранів.
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