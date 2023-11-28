"Слоном у кімнаті може бути будь-хто": Зеленський про претензії Угорщини на шляху України до ЄС

Україні важливо виконати всі сім рекомендацій Єврокомісії на шляху вступу до Євросоюзу. При цьому заяви про блокування Угорщиною цього процесу не можна назвати глобальною проблемою