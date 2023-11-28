Росіяни завдали авіаудар по підприємству в Торецьку: поранено чотирьох жінок [ Редагувати ]
Російська армія сьогодні, 28 листопада, завдала авіаудару по підприємству в Торецьку Донецької області. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
"Цього разу вони влучили по території підприємства", - повідомили в прокуратурі.
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