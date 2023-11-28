У місті Середина-Буди на Сумщині внаслідок артилерійського обстрілу з боку рф загинули дві жінки та дитина.Троє чоловіків отримали поранення. Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 листопада 2023 року близько 12:30 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляв цивільну інфраструктуру м. Середина-Буди Сумської області.

Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок та двох поранених чоловіків.

Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік та його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 28 листопада росіяни завдали авіаудару по підприємству в Торецьку на Донеччині. Поранено чотирьох жінок.