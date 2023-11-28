Фінляндія з 30 листопада зачинить усі пункти перетину кордону з росією. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Helsingin Sanomat.

Таким чином, буде зачинено останній КПП на кордоні з рф Райа-Йоосеппі - Лотта.

Закриття кордонів діятиме до 13 грудня. Заборона не поширюється на пункт пропуску залізницею для вантажного сполучення Вайніккала.

Таке рішення влада пояснила збільшення потоку прохачів притулку з третіх країн, які намагаються потрапити до Фінляндії з рф. Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявив:

Це рішення захищає національну безпеку Фінляндії від російської гібридної операції.

Тепер прийом заяв на надання притулку у Фінляндії йтиме лише в аеропортах та морських портах.

Через наплив біженців Фінляндія з 18 листопада зачинила чотири з дев'яти КПП на кордоні з росією - "Ваалімаа", "Нуйямаа", "Іматра" та "Нієрала".

У ніч на 25 листопада суомі зачинили всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією, за винятком найпівнічнішого прикордонного переходу Райа-Йоосеппі з Мурманською областю рф.

Кордон Фінляндії: який КПП залишається відкритим

За даними прикордонної служби Фінляндії, за весь жовтень через кордон з росією прибули 32 біженці, а в першій половині листопада кількість мігрантів зросла до 415.

Президент Фінляндії Саулі Ніїністе називав наплив мігрантів цієї осені "помстою кремля" за вступ країни до НАТО.