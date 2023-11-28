Фінляндія повністю зачинить сухопутний кордон з росією [ Редагувати ]
Фінляндія з 30 листопада зачинить усі пункти перетину кордону з росією. Про це оголосив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо, повідомляє Helsingin Sanomat.
Таким чином, буде зачинено останній КПП на кордоні з рф Райа-Йоосеппі - Лотта.
Закриття кордонів діятиме до 13 грудня. Заборона не поширюється на пункт пропуску залізницею для вантажного сполучення Вайніккала.
Таке рішення влада пояснила збільшення потоку прохачів притулку з третіх країн, які намагаються потрапити до Фінляндії з рф. Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявив:
Це рішення захищає національну безпеку Фінляндії від російської гібридної операції.
Тепер прийом заяв на надання притулку у Фінляндії йтиме лише в аеропортах та морських портах.
Через наплив біженців Фінляндія з 18 листопада зачинила чотири з дев'яти КПП на кордоні з росією - "Ваалімаа", "Нуйямаа", "Іматра" та "Нієрала".
У ніч на 25 листопада суомі зачинили всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією, за винятком найпівнічнішого прикордонного переходу Райа-Йоосеппі з Мурманською областю рф.
Кордон Фінляндії: який КПП залишається відкритим
За даними прикордонної служби Фінляндії, за весь жовтень через кордон з росією прибули 32 біженці, а в першій половині листопада кількість мігрантів зросла до 415.
Президент Фінляндії Саулі Ніїністе називав наплив мігрантів цієї осені "помстою кремля" за вступ країни до НАТО.
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Фінляндія розглядає можливість вжити додаткових заходів для зупинення значної кількості мігрантів, що в'їжджають з боку росії.
Уряд Фінляндії через погіршення ситуації з потоком нелегальних мігрантів у ніч на 25 листопада зачинить усі контрольно-пропускні пункти на кордоні з росією, за винятком північного прикордонного переходу Райа-Йоосеппі
Причиною стало те, що російські прикордонники навмисне пропускають "шукачів притулку", не перевіряючи документи. Зовнішні рубежі країни відтепер охоронятимуть НАТО, ЄС та співробітники агенції Frontex. Тетяна Логунова розкаже деталі.
На території Фінляндії, біля кордону з російською федерацією, розпочалося встановлення тимчасових огорож у районі пункту пропуску Вартіус
Чи планують збільшити кількість закритих пунктів пропуску на кордоні?