На Україну насувається новий циклон: у західних регіонах оголосили штормове попередження [ Редагувати ]
На Україну насувається новий циклон та потужний снігопад. Про це попереджає ДСНС України.
Укргідрометцентр повідомляє: 29 листопада в країні пориви вітру 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.
У західних областях вночі хуртовини, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень 1-6° морозу. У Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській областях значний сніг.
У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях вночі та вранці, у Сумській та Харківській областях вдень значні мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.
На решті території помірний, місцями значний дощ; температура вночі 1-6°, вдень 5-10° тепла. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с.
В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях вночі та вранці значні дощі.
У Києві 29 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ і ожеледицю. Циклон принесе у столицю мокрий сніг, дощ, ожеледь і ожеледицю. Температура повітря при цьому коливатиметься від 0-2° морозу вночі до 0-2° тепла вдень.
Як інформує Укргідрометцентр, окрім опадів, 29 листопада у столиці місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Фахівці закликають під час сильного вітру щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.
Нагадуємо водіям бути обережними та обачними на дорогах. У разі погіршення погодних умов - не паркуйте автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників.
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