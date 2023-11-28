Захід має дати Україні все необхідне, щоб країна могла протистояти російській аггресії та поворнути окуповані загарбниками територією. Про це президент Чехії, генерал армії у відставці Петр Павел заявив в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

У нас немає іншого вибору, крім як дати Україні все, що їй потрібно для успіху в її місії з відновлення суверенітету та контролю над її кордонами: все що менше буде нашим провалом. А перемога росії обернеться для нас неприємними наслідками в майбутньому, тому що вона зміцнить їхнє уявлення про те, що вони можуть досягти своїх цілей силою, і спонукає всі режими у світі розраховувати на слабкість західних демократій.

Петр Павел визнав, що не всі вірили, що Україна зможе витримати російську навалу, а "готовність деяких країн надати зброю зросла з часом, дивлячись на рішучість та сміливість українців.

З нашого досвіду ми знаємо, що єдина мова, яку розуміє росія, - це мова сили. Також необхідно буде, очевидно, вийти на таку стадію, на якій можна буде дискутувати з Москвою, але це має відбуватися в рамках міжнародних правил та законів, а не на умовах, нав'язаних путіним.

Чеський лідер зазначив, що в Україні складається несприятлива ситуація для продовження контрнаступальних операцій. За його словами, зима в Україні буде "надзвичайно складною", тому що відновлена не вся інфраструктура, пшкоджена росіянами минулої зими.

Зима дасть росії, яка вже змогла перевести свою промисловість у військовий режим, час на відновлення. Вони виробляють набагато більше великокаліберних боєприпасів, більше танків, набирають більше вояків. Вони ведуть переговори з кількома країнами про поставки: Північна Корея має потенціал один мільйон артилерійських снарядів. Якщо ми пропустимо можливість зберегти підтримку України, наступний рік може виявитися ще сприятливішим для Москви. Цей рік має вирішальне значення для закладання основи успіху, наступний рік буде складнішим.

Петр Павел визнав, що західних поставок військової техніки недостатньо, щоб дозволити Україні продовжити війну високої інтенсивності.

Ми не виконали своїх обіцянок щодо постачання українців артилерійськими боєприпасами, підготовка до F-16 йде не так швидко, як хотілося б. Після поставок Storm Shadows з Великої Британії та аналогічних ракет з Франції Україна розраховувала отримати німецькі Taurus. Але Берлін досі не вирішив, чи давати ці ракети. Це створює дисбаланс у поставках, а невизначеність з українського боку не є гарною основою для військового планування.

Нагадаємо, у листопаді президент Чехії Петр Павел заявив, що всі країни НАТО сприймають росію як найбільшу загрозу в Європі, а всі армії готуються до можливого "конфлікту високої інтенсивності" в Європі.