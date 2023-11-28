На Харківщині 29-річний водій автомобіля Subaru Forester вчинив смертельний наїзд на двох військовослужбовців. Один із постраждалих загинув на місці аварії, а другий, не приходячи до тями, помер у лікарні через кілька днів. Про це повідомила поліця Харківської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 листопада близько 20:00 в районні перехрестя автошляху "Дергачі-Золочів" із селищем Першотравневе Золочівського ОТГ.

Водій "Subaru Forester", рухаючись у бік Золочева, збив військовослужбовців, які стояли на узбіччі попереду припаркованого автомобіля "Volkswagen Golf". Після скоєння ДТП водій втік з місця, не надавши допомогу постраждалим.

Один постраждалий від отриманих травм помер на місці ДТП, другий з тяжкими травмами був ушпиталений. За кілька днів не приходячи до тями він помер в лікарні.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний чоловік, який кілька днів переховувався від правоохоронців. Наразі його затримано. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.

Поліція інкримінує водієві вчинення одразу двох злочинів, йому повідомили про підозру за ч.3 ст.135 (залишення в небезпеці) та ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.