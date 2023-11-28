У Мукачеві на Закарпатті чоловік втік з військкомату через вікно другого поверху. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола та виклав відео.

Втеча із Шоушенка по-Мукачівськи: чоловік втік через вікно із другого поверху ТЦК. Як видно із відео, яке мені надіслали - чоловік виліз у вікно другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича.

Утікач виліз через дірку в ґратах та спустився на жваву вулицю після чого кинувся навтьоки. За ним одразу побіг чоловік у військовій формі після чого відео обривається.

Нагадаємо, на Закарпатті таємно шили зимові лижні куртки для збірної рф.