У Мукачеві чоловік втік з військкомату через вікно другого поверху (відео) [ Редагувати ]
У Мукачеві на Закарпатті чоловік втік з військкомату через вікно другого поверху. Про це повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола та виклав відео.
Втеча із Шоушенка по-Мукачівськи: чоловік втік через вікно із другого поверху ТЦК. Як видно із відео, яке мені надіслали - чоловік виліз у вікно другого поверху Мукачівського ТЦК по вулиці Духновича.
Утікач виліз через дірку в ґратах та спустився на жваву вулицю після чого кинувся навтьоки. За ним одразу побіг чоловік у військовій формі після чого відео обривається.
Нагадаємо, на Закарпатті таємно шили зимові лижні куртки для збірної рф.
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