Зірка радянського кіно, народний артист РСФСР Михайло Боярський переніс інфаркт, його госпіталізували. Про це повідомив його син, депутат держдуми Сергій.

Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате.

"Фонтанка" пише, що 73-річного Боярського доправили до Маріїнської лікарні в Санкт-Петербурзі 27 листопада. Наступного дня його перевели з реанімації до звичайної палати. Сестра актора Катерина Боярська розповіла:

Все хорошо. Немного сердце пошалило. Решили дома не пересиживать этот приступ сердечный, а обратиться за профессиональной помощью. Мы с ним разговаривали недавно, все обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью.

Дружина Боярського Лариса Луппіан заперечує інфаркт:

Не волнуйтесь, Михаил Сергеевич в больнице, но это плановое лечение, никакого инфаркта нет.

У Санкт-Петербурзькому державному академічному театрі ім. Ленради стверджують, що госпіталізація планова, найближчі вистави за участю актора відбудуться у новорічні свята.

Нагадаємо, що Михайло Боярський перебуває у "чорних" списках Мінкульту та СБУ за публічну підтримку російської окупації Криму. Фільми за його участю, у тому числі "Д'Артаньян та три мушкетери" заборонені до показу в Україні.