Єврокомісія затвердила пропозицію про заборону продажу російських діамантів. Про це повідомляє AFP з посиланням на проект постанови. Найближчим часом документ може бути направлений на розгляд усім країнам-членам ЄС.

З документа випливає, що санкції стосуватимуться діамантів, які видобувають у росії, експортуються з неї або перевозяться транзитом, а також діамантів, оброблених у третіх країнах та ювелірних виробів з діамантами.

Заборону на діаманти з росії планується ввести з 1 січня 2024 року, на оброблені в третіх країнах - з 1 вересня 2024 року.

При цьому обмеження на поставки діамантів, оброблених у третіх країнах, запроваджуватимуться поетапно з березня по вересень 2024 року. Відповідно до проекту, такий захід дозволить "запровадити механізм відстеження діамантів, щоб ефективно реагувати на порушення та мінімізувати збої у роботі учасників ринку".

Запровадження обмежень на торгівлю російськими діамантами країнами Євросоюзу та G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) анонсували у травні.

Санкції передбачають, що на території ЄС та G7 дозволять купувати, продавати та обробляти діаманти лише з неросійським маркуванням.

Раніше Bloomberg повідомив з посиланням на документи Єврокомісії поівдомив, що ЄС у рамках 12-го пакету санкцій проти рф хоче заборонити експорт до росії верстатів та комплектуючих, хімікатів, літієвих батарей, термостатів, серводвигунів і двигунів для БПЛА.

Також у рамках нового пакету санкцій буде заборонено імпорт рідкого пропану, низку видів чавуну, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.

Євросоюз планує запровадити заходи для дотримання стелі цін на російську нафту, заборонити громадянам рф працювати в європейських компаніях, що займаються криптовалютою, та перестати видавати ліцензії на програми, що застосовуються для управління підприємствами та при виробництві, а також програми для промислового дизайну.

Якщо пропозиції будуть схвалені, то в рамках 12-го пакета під обмеження підпадуть понад 30 компаній, зокрема фірми з Казахстану, Сінгапуру, Узбекистану та кілька машинобудівних компаній з рф, пише Bloomberg.

Раніше повідомлялося, що Індія у серпні купила у росії рекордну партію діамантів на $215 млн.