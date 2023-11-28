Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув", що розташований на межі України з Польщею 28 листопада ввечері відновив свою повноцінну роботу.

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Вантажівки тепер знову можуть пройти через цей пункт пропуску.

Станом на 18:30 електропостачання у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" відновлено. Пропуск автобусів та вантажівок з повною масою до 7,5 тонн здійснюється у звичайному режимі, - розповіли у ДПСУ.

У відомстві зазначають, що наразі у черзі для виїзду з України знаходиться 55 вантажівок, а для в'їзду - 50. Щодо автобусів, черг на них немає.

Прикордонники рекомендують врахувати цю інформацію при плануванні поїздок через кордон.

Нагадаємо, польський уряд відреагував на страйк перевізників та блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною, і Варшава надіслала Києву пропозиції щодо вирішення ситуації