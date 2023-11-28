Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте є фаворитом на посаду генсека НАТО - AFP [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який залишає посаду, є фаворитом на виборах генерального секретаря НАТО, які відбудуться в 2024 році. Про це повідомляє AFP за результатами опитування дипломатів із країн-учасниць альянсу.
Марк Рютте значно випереджає інших претендентів, зокрема прем'єр-міністра Естонії Кайю Каллас та міністра закордонних справ Латвії Кріш'яніса Каріньша.
За словами дипломатів, 56-річний Рютте, якого добре знають на європейській політичній сцені після 13 років керівництва Нідерландами, вже користується прихильністю таких країн-членів НАТО, як США, Велика Британія, Франція та Німеччина.
Він (Марк Рютте) є кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО. Він ясно дав зрозуміти, що готовий до цього, і його кандидатура має широку підтримку.
Деякі країни альянсу, до яких входить також Канада, хочуть ухвалити рішення про наступника якнайшвидше. У свою чергу, постійний представник Британії при НАТО Девід Куоррі в Брюсселі цього тижня попередив колег, що процес затвердження кандидата "займе деякий час".
Також дипломат зазначив, що часто кандидати оголошуються в останній момент, тому постпредам "залишається лише чекати та дивитися".
Деякі країни НАТО вважають, що на чолі Північноатлантичного альянсу вперше в його історії має стати жінка, пише AFP. Поки що публічно про готовність обійняти посаду генсека організації заявила лише прем'єр Естонії Кая Каллас. Однак її кандидатура не має одностайної підтримки навіть у країнах Балтії.
Агентство перераховує кілька переваг Рютте як потенційного наступника Столтенберга. Прем'єр Нідерландів налагодив відносини з багатьма лідерами Європи, спілкувався з екс-президентом США Дональдом Трампом, що може бути актуальним через його можливе повернення до Білого дому за підсумками виборів 2024 року.
Столтенберг в інтерв'ю AFP назвав Рютте "другом" та "досвідченим" кандидатом на цю посаду. Генсек наголосив, що не йому вирішувати, хто стане його наступником.
4 липня Єнс Столтенберг підтвердив, що залишиться на посаді генсека НАТО до 1 жовтня 2024 року. Це рішення було затверджено на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.
Генерального секретаря НАТО призначають шляхом неофіційних консультацій між країнами-учасницями альянсу, які висувають кандидатів на цю посаду. Він обирається на чотири роки, за потреби термін продовжується.
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