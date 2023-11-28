Україна з грудня зможе імпортувати більше електрики з ЄС [ Редагувати ]
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна розширила можливості імпорту електроенергії з Європейського союзу на понад 1,5 ГВт.
Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики.
"Ми дякуємо ENTSO-E (європейську мережу операторів системи передачі електроенергії, - ред.) за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру.
У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС - це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості", - зазначив міністр.
Галущенко акцентував у своїх виступах на необхідності розширення можливостей для імпорту електроенергії в Україну, що було особливо важливим на міжнародних нарадах.
Міністр енергетики заявив, що розширення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з Європейського союзу дозволить не тільки забезпечити стабільність української енергосистеми протягом наступної зими, але й підвищить загальний рівень енергетичної безпеки на континенті.
Також Галущенко підкреслив важливість прийняття рішення Регіональною групою континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з "випробувального" на "постійний", що визначає ключовий крок у напрямку повної інтеграції української електромережі з європейською.
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