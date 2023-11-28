Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна розширила можливості імпорту електроенергії з Європейського союзу на понад 1,5 ГВт.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики.

"Ми дякуємо ENTSO-E (європейську мережу операторів системи передачі електроенергії, - ред.) за ухвалення цього рішення. З приходом холодів ворог посилив атаки на нашу енергетичну інфраструктуру.

У таких умовах наявність резервів і можливостей імпортувати більші обсяги електроенергії з країн ЄС - це важливий інструмент для підтримки енергосистеми та її стійкості", - зазначив міністр.

Галущенко акцентував у своїх виступах на необхідності розширення можливостей для імпорту електроенергії в Україну, що було особливо важливим на міжнародних нарадах.

Міністр енергетики заявив, що розширення пропускних спроможностей для імпорту електроенергії з Європейського союзу дозволить не тільки забезпечити стабільність української енергосистеми протягом наступної зими, але й підвищить загальний рівень енергетичної безпеки на континенті.

Також Галущенко підкреслив важливість прийняття рішення Регіональною групою континентальної Європи ENTSO-E, яке змінило статус синхронізації з "випробувального" на "постійний", що визначає ключовий крок у напрямку повної інтеграції української електромережі з європейською.