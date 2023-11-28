Союз перевізників Словаччини (UNAS) планує заблокувати пункт пропуску Вишнє Німецьке на кордоні з Україною, починаючи з 1 грудня.

Про це повідомлено в офіційному заявленні Союзу, розміщеному на їх сторінці в соціальній мережі Facebook.

Словацькі перевізники зауважили, що протести та блокади на кордоні України з Польщею вже тривають три тижні.

Останнім часом ЗМІ також повідомляли про збільшення потоку українських вантажівок, які прибувають з Польщі і були змушені стояти на словенсько-польському кордоні через недостатню кількість пунктів оплати за проїзд.

"Оскільки польська блокада не обмежує перевезення гуманітарної допомоги, військової допомоги, тварин або палива, очевидно, що ці вантажівки не перевозять жоден з цих видів товарів і, отже, є лише комерційним транспортом", – заявили в Союзі перевізників Словаччини.

У Союзі підкреслили, що перш ніж прийняти остаточне рішення про блокаду кордону, словацькі перевізники до четверга чекатимуть пропозицій від Мінтрансу країни.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина не висловить підтримку новим санкціям Європейського союзу проти росії, якщо вони будуть включати ядерне паливо для атомних електростанцій.