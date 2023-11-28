Співачка Анна Трінчер оголосила про своє офіційне розлучення з чоловіком Олександром Волошиним. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала запис розмови з ним, в якій вони вирішили всі непорозуміння.

Волошин визнав, що робив поган речі у стосунках з дружиною, які не повинен був робити. Анна, у свою чергу, згадала, що чоловік визнав, що вже півроку не відчуває до неї любові. Для співачки ця розмова була непростою, і вона ледь стримувала сльози.

Крім того, Волошин поділився тим, як на розлучення з Трінчер відреагували його батьки. Він сказав, що людина, яка буде йти з ним по життю, повинна підтримувати хороші відносини з ними.

Також Трінчер написала:

"Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - неважливо. Сподіваюся, ви будете згадувати "нас" з посмішкою, як і ми одне одного. Дякую всім. Спасибі тобі, Саш".