Уряд провінції Онтаріо прийняв рішення включити вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми.

Міністр освіти Стівен Лечче оголосив, що курс вивчення радянського злочину буде включений до програми історії Канади для 10-го класу, починаючи з вересня 2025 року.

Цю інформацію повідомила пресслужба Канадсько-Української Фундації під час пресконференції в Школі Святого Димитрія.

"Це важлива новина для української громади Канади, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб підвищити обізнаність Світу про жорстоку кампанію Йосипа Сталіна проти української ідентичності у 1932-1933 роках", - кажуть у фундації.

У 2008 році Канада стала першою країною в світі, яка визнала Голодомор 1932-33 років як геноцид українців.

У 2014 році Канадсько-Українська Фундація започаткувала Національний інформаційний тур про Голодомор з метою підвищення обізнаності канадців щодо цієї трагедії.