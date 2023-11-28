Канада запровадила обов’язкове вивчення теми Голодомору у школах [ Редагувати ]
Уряд провінції Онтаріо прийняв рішення включити вивчення Голодомору 1932-33 років до шкільної програми.
Міністр освіти Стівен Лечче оголосив, що курс вивчення радянського злочину буде включений до програми історії Канади для 10-го класу, починаючи з вересня 2025 року.
Цю інформацію повідомила пресслужба Канадсько-Української Фундації під час пресконференції в Школі Святого Димитрія.
"Це важлива новина для української громади Канади, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб підвищити обізнаність Світу про жорстоку кампанію Йосипа Сталіна проти української ідентичності у 1932-1933 роках", - кажуть у фундації.
У 2008 році Канада стала першою країною в світі, яка визнала Голодомор 1932-33 років як геноцид українців.
У 2014 році Канадсько-Українська Фундація започаткувала Національний інформаційний тур про Голодомор з метою підвищення обізнаності канадців щодо цієї трагедії.
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