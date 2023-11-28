"Шахтар" переміг "Антверпен" [ Редагувати ]
"Шахтар" здобув перемогу над бельгійським клубом у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Згідно з трансляцією матчу, "Шахтар" виборов мінімальну перемогу над "Антверпеном". У першому таймі Матвієнко відкрив рахунок після передачі Зубкова.
У другому таймі Азаров мав можливість подвоїти перевагу, але його удар влучив у поперечину.
Таким чином, навіть при можливій поразці в останньому турі, "Шахтар" вже гарантував собі місце у наступному етапі турніру, оскільки "Антверпен" не може випередити "гірників".
- "Шахтар" - "Антверпен" - 1:0
- Гол: Матвієнко, 12
- Група H
- "Барселона" - 9 очок (4 зіграних гри)
- "Порту" - 9 (4)
- "Шахтар" - 9 (5)
- "Антверпен" - 0 (5)
Нагадаємо, Єрун Схейпенс, асистент головного тренера футбольного клубу Фортуна Сіттард з Нідерландів, приєднається до тренерського штабу "Шахтаря", який очолює Маріно Пушич.
по темі
Єрун Схейпенс, асистент головного тренера футбольного клубу Фортуна Сіттард з Нідерландів, приєднається до тренерського штабу "Шахтаря"
На одному з тренуваннь побувала Вікторія Балицька
Руслан Маліновський забив перший гол за "Дженоа". На 38-й хвилині український півзахисник зрівняв рахунок у матчі у 13-го туру чемпіонату Італії проти "Фрозіноне" (гра закінчилася поразкою 1:2)
Визначились учасники плей-офф відбору чемпіонату Європи з футболу. Жеребкування пар плей-офф відбудеться 23 листопада
У понеділок, 20 листопада, збірна України проведе матч проти Італії в рамках 10-го туру кваліфікації до Євро-2024 з футболу