"Шахтар" здобув перемогу над бельгійським клубом у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Згідно з трансляцією матчу, "Шахтар" виборов мінімальну перемогу над "Антверпеном". У першому таймі Матвієнко відкрив рахунок після передачі Зубкова.

У другому таймі Азаров мав можливість подвоїти перевагу, але його удар влучив у поперечину.

Таким чином, навіть при можливій поразці в останньому турі, "Шахтар" вже гарантував собі місце у наступному етапі турніру, оскільки "Антверпен" не може випередити "гірників".

"Шахтар" - "Антверпен" - 1:0

Гол: Матвієнко, 12

Група H

"Барселона" - 9 очок (4 зіграних гри)

"Порту" - 9 (4)

"Шахтар" - 9 (5)

"Антверпен" - 0 (5)

Нагадаємо, Єрун Схейпенс, асистент головного тренера футбольного клубу Фортуна Сіттард з Нідерландів, приєднається до тренерського штабу "Шахтаря", який очолює Маріно Пушич.