Українські водії у Польщі перекрили дорогу у відповідь на блокаду кордону [ Редагувати ]
У відповідь на протест польських водіїв, українські водії почали проводити блокаду доріг в Польщі.
Про це повідомляє RMF FM.
Сьогодні вдень в Перемишлі та на під'їзді до прикордонного міста Медика сталися великі затори. За даними видання, причиною є блокування доріг українськими водіями у відповідь на протест польських водіїв.
За повідомленням RMF FM, одна з акцій відбулася на кільцевій розв'язці Леха Качинського в Перемишлі, що є східною околицею міста. Там розташована державна дорога № 28, що веде до прикордонного переходу в Медиці.
Польські правоохоронці повідомили, що група приблизно з 30 осіб періодично, на декілька хвилин і довше, блокувала пішохідні переходи, перешкоджаючи руху.
Такий самий сценарій відбувся і під час протесту в Медиці, де водії виїжджали на ту саму національну трасу.
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