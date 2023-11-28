У відповідь на протест польських водіїв, українські водії почали проводити блокаду доріг в Польщі.

Про це повідомляє RMF FM.

Сьогодні вдень в Перемишлі та на під'їзді до прикордонного міста Медика сталися великі затори. За даними видання, причиною є блокування доріг українськими водіями у відповідь на протест польських водіїв.

За повідомленням RMF FM, одна з акцій відбулася на кільцевій розв'язці Леха Качинського в Перемишлі, що є східною околицею міста. Там розташована державна дорога № 28, що веде до прикордонного переходу в Медиці.

Польські правоохоронці повідомили, що група приблизно з 30 осіб періодично, на декілька хвилин і довше, блокувала пішохідні переходи, перешкоджаючи руху.

Такий самий сценарій відбувся і під час протесту в Медиці, де водії виїжджали на ту саму національну трасу.

Нагадаємо, союз перевізників Словаччини (UNAS) планує заблокувати пункт пропуску Вишнє Німецьке на кордоні з Україною, починаючи з 1 грудня.