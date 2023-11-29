Новий циклон знову принесе негоду: погода на 29 листопада [ Редагувати ]
Сьогодні, 29 листопада, в Україну прийде черговий циклон Oliver, правда із серії південних. Хоча від півдня в нього тільки назва, бо в Україні знову не на жарт захурделить.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
"У більшості областей ускладнення погодних умов - сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу та дощі. Вітер знову передбачається сильним, із штормовими поривами до 15-22 м/с", - розповіла вона.
Правда, за її словами, попри морозну ніч, вдень потепліє до +2...+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0...-4 градуси. А у південній частині України навіть +7....+14 градусів.
"Київ також потрапить у сферу впливу південного циклону", - зазначила синоптик, додавши, що вітер в столиці знову очікується сильним, із штормовими поривами, хоча вдень потепліє до +2 градусів.
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