Окупанти обстріляли Сумську область, є загиблі [ Редагувати ]
Російські війська обстріляли прикордонні райони Сумщини 28 листопада. Загинуло троє людей, серед них дитина.
Про це повідомляє у Telegram-каналі Сумська ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів.
"Від обстрілів постраждали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади", - повідомили у Сумській ОВА.
Росіяни обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ Середино-Будську громаду:
"В результаті обстрілів троє людей загинули, серед них 7-річна дівчинка, яка від отриманих травм померла в лікарні. Також троє людей поранено", - повідомили в ОВА.
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