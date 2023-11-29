У Канаді вивчення Голодомору включили до шкільної програми [ Редагувати ]
У канадській провінції Онтаріо вивчення Голодомору включили до обов'язкової шкільної програми для учнів 10-го класу.
Про це заявив міністр освіти Онтаріо Стівен Лечче.
"Зростання екстремізму, у тому числі комунізму і марксизму - це пряма загроза нашій демократії, соціальним зв'язкам і цінностям канадців. Я рішуче налаштований покращити освіту по відношенню до наших спільних цінностей, зокрема зробивши обов'язковим в курсі історії Канади для 10 класу вивчення жахів переслідування українців під час Голодомору", – наголосив міністр освіти.
Лечче також повідомив, що введений курс сприятиме захисту основоположних канадських цінностей свободи та демократії на противагу комуністичному екстремізму.
У ході виступу він також оголосив про виділення 300 тисяч доларів Канадсько-українському фонду для продовження Національного туру щодо підвищення поінформованості про Голодомор, зокрема діяльність його основного компонента – пересувного класу з вивчення Голодомору.
Пересувний клас є спеціально обладнаним автобусом з інтерактивним обладнанням, який їздить Канадою з метою донесення правди про трагічні події 1932-1933 років в Україні. Лекції в ньому вже прослухали понад 70 тисяч людей по всій Канаді, серед них переважно учні понад 500 канадських шкіл.
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