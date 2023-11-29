Число поранених у Торецьку зросло [ Редагувати ]
Кількість поранених через обстріл підприємства у Торецьку Донецької області зросла. Наразі постраждалих вже не четверо, а п'ятеро.
Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
"За 28 листопада росіяни поранили 7 жителів Донеччини: 5 - у Торецьку і 2 - у Північному", - розповів він.
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