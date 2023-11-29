Із 1 грудня 2023 року на українців чекає низка змін у різних сферах. Оновлені тарифи на комунальні послуги, перевірки українського бізнесу - про це і не тільки у матеріалі "Подробиць".

Субсидії

У грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.

Відповідно до рішення Кабінету міністрів, субсидію громадянам призначають, якщо витрати на комунальні послуги більші за 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

Щодо розміру виплат, то якщо влітку через неопалювальний сезон українці отримували 350-400 грн, то в опалювальний сезон значно більше - приблизно 1,7 тис. - 1,8 тис. грн.

На зимовий сезон 2023−2024 нормативи опалення уряд підвищив учетверо і будуть такі для субсидії:

на вугілля — 2,23 тонни;

на дрова — 7,41 тонни.

Було враховано зростання вартості вугілля та дров, тому тепер субсидії та пільги покриватимуть більшу частину грошових витрат на купівлю твердого палива.

Розмір допомоги розраховують в індивідуальному порядку для кожної родини залежно від доходів. Цьогоріч для визначення розміру субсидії на побутове паливо нема потреби звертатися спеціально в органи ПФУ.

Перевірки бізнесу

В Україні з 1 грудня почнуть проводити перевірки бізнесу, оскільки мораторій було скасовано.

Якщо вже призначена субсидія на купівлю пічного палива, нову допомогу перерахують автоматично. Загалом можна отримати близько 16 тис. грн компенсації. Так, згідно із законопроектом №10016-д мораторій на податкові перевірки скасовується з 1 грудня. Виняток становлять ФОП першої та другої груп, для яких мораторій продовжено до грудня 2024 року.

Зокрема, з 1 грудня 2023 року та протягом 2024 року у план-графік перевірок можуть бути включені:

ті бізнеси, які реалізують підакцизну продукцію,

компанії, що проводять азартні ігри,

платники податку, які надають платіжні чи інші фінансові послуги,

інші бізнеси, які мають меншу сплату податку (на 50%) за показник, середній для відповідної галузі; мінімальний рівень сплати ПДВ; якщо дохід компанії понад 10 мільйонів гривень, а витрати становлять понад 75% річного прибутку.

​Зміни у ввезенні гуманітарної допомоги

На процедуру ввезення гуманітарної допомоги в Україну чекають зміни з 1 грудня. Відповідну Постанову Кабміну № 953 оприлюднили на урядовому порталі.

Отже, що зміниться з 1 грудня 2023 року:



Потрібно буде зареєструватися в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги.

Перед початком декларування товарів як гуманітарна допомога, необхідно внести інформацію про ці товари в електронному кабінеті або завантажити в нього документи і отримати унікальний код. Саме це засвідчує факт визнання товару гуманітарною допомогою. Потрібно отримати чітку інформацію від донора про найменування товарів, кількістю місць, штук та вагою.

Якщо фактично отримана допомога не відповідає тому, що вказано в декларації, то отримувач має сформувати інвентаризаційний опис в електронному кабінеті. Такий інвентаризаційний опис подається не пізніше подання звіту і є вважається інформуванням правоохоронним органів про факт невідповідності.

Зміни для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі:

Декларація про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою, подається за новою формою. Перед декларуванням потрібно дізнатися в отримувача допомоги його номер в Єдиному реєстрі та унікальний код гуманітарної допомоги.

Перелік товарів, заявлених у декларації, має відповідати за найменуванням, кількістю тощо. У разі невідповідності даних внесених до декларації даним отримувача гуманітарної допомоги вантаж на території України не пропустять.

Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволяється протягом 30 календарних днів з дати її створення (в електронній формі).

Крім того постановою передбачається ще ряд важливих змін:

Якщо товари протягом 90 календарних днів з дати присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги не будуть ввезені в Україну, то вони втратять статус гуманітарної допомоги.

Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів з дати внесення про митне оформленні за декларацією, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, а відтак – використаною не за цільовим призначенням.

Отримувач, крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі.

Отримувача гуманітарної допомоги заблокують автоматично, якщо він не подаватиме звітність протягом 90 календарних днів з дати митного оформлення. Повторна реєстрація можлива через шість місяців.

​Тарифи з 1 грудня

З початком холодів в українців традиційно зростають витрати на комунальні послуги, й відповідно, суми у платіжках.

При цьому варто зауважити, що тарифи на електроенергію, "блакитне паливо", централізоване опалення та гарячу воду у грудні не змінюватимуться. Вартість комунальних тарифів зафіксована аж до завершення опалювального сезону.

Утім, з 30 листопада, згідно з рішенням НКРЕКП, набудуть чинності граничні максимальні та мінімальні ціни на електроенергію для тих, хто сплачує тариф за ринковою вартістю.

Доба поділятиметься на 4 зони, а ціни змінюватимуться відповідно до часу, коли здійснюватиметься споживання.

Як виглядають оновлені тарифи:

на ринку "на добу наперед" (РДН):

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 – 3 000,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 17:00 з – 5 600,00 грн/МВт·год;

з 08:00 до 11:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 7 500,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

на внутрішньодобовому ринку (ВДР):

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00 – 3 000,00 грн/МВт·год;

з 07:00 до 08:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;

з 08:00 до 11:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 7 500,00 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

на балансуючому ринку:

максимальна гранична ціна – 125% від ціни РДН, визначеної оператором ринку для кожного розрахункового періоду відповідної доби постачання;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.