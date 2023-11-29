Солідарність з Україною важливо показати не лише на словах, а й на ділі - генсек НАТО [ Редагувати ]
Країни НАТО повинні бути готовими до нових можливих нападів Росії. Тому важливо підтримувати Україну не лише на словах, але й на ділі.
Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою перед Радою Україна-НАТО.
"Сьогодні в нас буде історична зустріч. Перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні глав МЗС. Ця зустріч демонструє те, що Україна рухається дедалі ближче до НАТО, на зустрічі ми також обговорюємо те, як можна підтримати ваш шлях до членства", - сказав він.
Столтенберг наголосив, що всі союзники погоджуються з тим, що Україна має стати членом Альянсу. Тепер потрібно обговорити шлях вперед, реформи і те, як допомогти Україні втілити ці реформи.
Також, за словами генсека НАТО, будуть розглянуті нагальні потреби української армії та ситуація на полі бою.
"Ми не маємо недооцінювати Росію і маємо бути готовими до нових нападів. Тому важливо, щоб наша солідарність з Україною була продемонстрована не лише на словах, а також на справах", - підкреслив Столтенберг.
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