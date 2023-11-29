Пікап для ЗСУ: триває збір коштів для 32 ОМБр (реквізити) [ Редагувати ]
Місяць тому команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами оголошувала збір на дрон з тепловізійною камерою MAVIK 3T для підрозділу 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу . І напередодні "пташку" нарешті передали бійцям.
Утім збір на пікап для 32 ОМБр ще не закритий, тому просимо усіх небайдужих активно долучатись до нього. Давайте допоможемо нашим захисникам протистояти ворогу!
На пікап для 32 ОМБр:
4149 6293 5479 4687 (Приватбанк)
волонтер Інна Лукʼянченко
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