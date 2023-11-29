Зараз Європейський Союз надав Україні приблизно 300 тисяч снарядів з обіцяного мільйона.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Reuters.

Кулеба заявив про це під час виступу перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі. Він також закликав до більш тісного узгодження оборонних галузей України та НАТО, щоб забезпечити постачання, необхідні для перемоги над росією, яка вторглася в Україну в лютому 2022 року.

Кулеба підкреслив важливість створення "євроатлантичного спільного простору оборонної промисловості", що, за його словами, забезпечить безпеку як України, так і країн НАТО.

Також міністр повідомив про "продуктивну" зустріч з міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром. Проте новообраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, спочатку обіцяв припинити військову допомогу Україні, але потім уточнив, що не буде блокувати закупівлі зброї у приватних компаніях.

Він ще раз підтвердив, що у Словаччині продовжить функціонувати центр технічного обслуговування української важкої техніки. Контракти між українськими та словацькими компаніями, які виробляють озброєння, продовжаться, - сказав Кулеба.

Нагадаємо, декларацію до трагічного 90-річчя Голодомору 1932–1933 років, ініційовану Україною в ООН, підписали 55 країн. Також її підтримала делегація Європейського союзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter (X).