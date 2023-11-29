З 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміни дат багатьох церковних свят, включаючи Різдво Христове. Отже, від 2023 року українці святкуватимуть Різдво Христове 25 грудня, тобто на 14 днів раніше, ніж раніше.

Коли Святий вечір

Із введенням новоюліанського календаря багатьох українців цікавить, коли провести Святий вечір. Згідно з традицією, святковий вечір відбувається на переддень Різдва, а саме 24 грудня. Це особливо урочистий день у православній традиції, який в Україні відзначається величезною увагою до деталей та розмаїттям обрядів.

Напередодні Різдва Христового кожна українська родина збирається за святково накритим столом, на якому розташовані 12 постних страв (оскільки триває Різдвяний піст). Це число символізує 12 апостолів Ісуса Христа та 12 місяців року. Господині готують ці страви з особливою увагою до деталей, серед них - пістний борщ, каші, бобові, риба, мед, сухофрукти та інші. Кутя, святкова каша з родзинками, маком і медом, займає головне місце на різдвяному столі.

Важливим елементом підготовки до Святвечора є прикрашання та прибирання, а також виконання духовних практик. Традиційно українці піклуються про свої родини та домівки. Святвечір відрізняється історичною традицією посту, коли протягом дня прийом їжі заборонено до появи першої зірки. Тільки після цього вся родина сідає за стіл.

Різдвяний період, що починається зі Святого вечора (24 грудня) та завершується другим днем Різдва (26 грудня), традиційно триває три дні. Однак Святки продовжуються і завершуються з Водохрещем (6 січня).

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