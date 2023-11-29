Через негоду росіяни не можуть активно застосовувати бомбардувальники та гелікоптери. Зосередившись на артилерії, вони стали бити більш прицільно по селах.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація у Facebook.

Наприклад, у Невському за останню добу зафіксовано 35 вибухів в результаті ворожих обстрілів.

У цьому селі ще залишаються люди, які поки не погоджуються на евакуацію. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, - зауважив Лисогор.

Яка ситуація на Луганщині

Противник також відкрив вогонь по території Серебрянського лісу. Без успіху окупанти намагалися просунутися як на Лиманському, так і на Куп’янському напрямках. За останню добу їх атаки були спрямовані переважно на території Донецької та Харківської областей.

У Луганській області повідомляється, що у російському уряді розглядають можливість покласти відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих територій на керівників-колаборантів. Їм ставлять вибір - відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання щодо зниження розриву між регіональними доходами та витратами. Якщо колаборанти не виконають ці умови, вони не отримають російських грошей, Зазначається, що рівень дотаційності сягає 95%.

Також окупаційна влада отримала наказ щодо нової хвилі масових депортацій українських дітей на територію росії.

Нагадаємо, війська рф вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.