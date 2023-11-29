Зеленський прибув з візитом до Одещини: що відомо [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув до Одеської області з робочим візитом. Тут він вислухав доповіді військових та провів нараду з питань захисту регіону.
Зі своєї сторінки в соцмережі глава держави повідомив, що під час візиту до Одеської області обговорено численні важливі теми, зокрема, поточна обстановка та хід бойових дій в межах обов'язків ОСУВ "Одеса".
Крім цього, президент нагородив українських бійців державними відзнаками.
"Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки “зернового коридору". Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури "зернового коридору" та наших бригад. Під час таких відряджень завжди велика честь - зустрітися з нашими захисниками.
Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей, - сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.
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