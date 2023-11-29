Одеська міська рада прийняла рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному особовому складу, який був мобілізований до Збройних сил України.

За це рішення проголосували 41 депутат під час сесії міськради 29 листопада. Передбачається, що ця виплата здійснюватиметься в рамках затвердженої міською цільовою програмою, яка стосується надання соціальних послуг та іншої допомоги вразливим верствам населення Одеси на період з 2024 по 2026 роки.

Докладний перелік документів, необхідних для отримання допомоги, буде визначений владою міста та військовими.

Нагадаємо, уряд України планує внести зміни у порядок мобілізації в країні з метою збереження боєздатності після майже двох років війни з росією.