Стало відомо, якими речовинами могли отруїти дружину Буданова [ Редагувати ]
Дружину керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ймовірно, отруїли важкими металами, зокрема миш'яком і ртуттю.
Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на свої джерела у розвідці.
Попередньо Головне управління розвідки Міноборони визначило, що Маріанну Буданову отруїли важкими металами, але конкретні речовини не розголошували.
За інформацією джерела, вірогідно, отруєння дружини Буданова сталося через споживання їжею.
Нагадаємо, у розвідці зазначили, що ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини
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