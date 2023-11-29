Населеним пунктам Криму повернуть історичні назви кримськотатарською мовою [ Редагувати ]
Існує намір повернути історичні найменування географічних об'єктів у тимчасово окупованому Криму, використовуючи кримськотатарську мову.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
На засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови, що відбулося 22 листопада, йшлося про її використання для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.
Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.
Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях, а також на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап. Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.
За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення Уряду. Цим питанням будуть опікуватися Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, Постійним Представником президента України в АР Крим, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної пам’яті.
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