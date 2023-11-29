Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна виключає можливість постачання зброї в Україну.

У своєму інтерв'ю CNBC він підкреслив, що Угорщина активно надає гуманітарну допомогу Україні та сприяє фінансово ряду установ на заході країни.

Чого ми ніколи не робили і робити не будемо, так це постачання зброї, тому що ми віримо, що замість зброї в цей регіон має бути принесений мир. І чим більше буде доставлено зброї, тим довше триватиме війна. Зараз, чим довше триватиме війна, тим більше людей гине, - сказав він.

Сіярто вказав, що у жовтні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч з президентом росії путіним з метою розгляду можливостей досягнення миру.

Раніше той же міністр заявив, що Угорщина не планує припиняти блокування військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро через Європейський фонд миру.

Нагадаємо, майже десять років тому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про свій намір перетворити країну в "неліберальну державу", ґрунтовану на "національних" цінностях і спрямовану на такі країни, як Китай, Індія, росія та Туреччина.