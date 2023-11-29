У СІЗО Москви повісився колишній чоловік скандальної російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов.

Про це повідомляє ВЧК-ОГПУ з посиланням на інформоване джерело.

Відомо, що Кузнєцов проходив лікування по лінії психіатрії та перебував на обліку. Раніше він заявляв про наміри накласти на себе руки.

Через суїцидальні думки ексчоловік Волочкової пройшов лікування, проте воно не допомогло. Вранці 28 листопада його виявили мертвим у камері СІЗО Матроська тиша, де він перебував під арештом через звинувачення у побитті дружини.

Камери відеоспостереження зафіксували, як підслідний узяв простирадло і зайшов у туалет, звідки вже не вийшов, - пише канал.

Проте канал SHOT з посилання на джерела повідомляє, що слідів насильницької смерті на тілі Кузнєцова не виявлено. Основна версія - суїцид. Його тіло виявив ще один арештант, який зайшов у туалет.

Нагадаємо, російського артиста та ведучого, який висловив свою незгоду щодо війни в Україні, Максима Галкіна, планують внести до списку осіб, заборонених на в'їзд на територію країни-агресора.

Зазначено, що в росії його класифікували як "іноземного агента" через висловлене осудження злочинної політики кремля та візит до Ізраїлю разом із родиною.