У холодну пору року росія планує здійснювати більше атак за допомогою безпілотників. Москва має приблизно на половину менше ракет порівняно з попереднім роком. Точна кількість ракет, якою розпоряджається супротивник, залишається невідомою, оскільки росія не розголошує свої запаси.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, росія планує збільшити виробництво дронів, включаючи не лише "Шахіди" і "Ланцети", а й інші безпілотні літальні апарати російського виробництва.

Представник Повітряних сил наголосив, що дрони-камікадзе постійно змінюють свої маршрути, щоб уникнути залякування мобільними групами.

"Їхнє завдання - обійти по максимуму наші системи ППО, тому противник шукає слабкі місця, обходячи по межах областей, використовуючи річки, автомобільні дороги, щоб дрони були максимально мало помітними, і щоби якомога більше дронів досягло своїх цілей. Тому і знищуються вони вже на підступах до об’єктів, до міст, які ворог потенційно хоче уразити", - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, через негоду росіяни не можуть активно застосовувати бомбардувальники та гелікоптери. Зосередившись на артилерії, вони стали бити більш прицільно по селах.