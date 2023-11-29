У четвер, 30 листопада, в Україні очікується відсутність опадів, а температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла.

Проте, варто бути готовими, оскільки з 1 грудня над країною пройде новий циклон із снігом, вітром та дощами. Про це свідчать дані від Укргідрометцентру та прогноз синоптика Наталки Діденко.

Без опадів, лише вночі в північно-східних областях невеликий сніг, вдень на Закарпатті та Прикарпатті помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах західних, північних, більшості центральних та Харківської областей ожеледиця.

Що стосується вітру, то він буде західним, південно-західним, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу (у західних областях 6-11° морозу), у південно-східній частині країни близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 1-6° тепла; в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

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