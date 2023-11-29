За 2022 і 2023 роки європейські політики, бізнес і громадськість багато зробили для того, щоб позбутися небезпечної енергетичної залежності від росії, в тому числі від нафти та газу. Але росіяни не полишають спроб атакувати енергетику Європи. Про це пише експерт у сфері енергетики і підприємець Олександр Кацуба у своїй колонці для видання Факти.

Експерт нагадує про чотири напрями, де росіяни продовжують вести свою війну на енергетичному фронті. Перший - це спроба зберегти вплив на ринку атомних технологій, де росіяни продовжують контролювати 40% ринку. Другий напрям ворожої активності – росія активно зриває плани заміщення власних нафти та газу іншими видами викопного палива політичними і інформаційними диверсіями. Третій напрям – використання "друзів росії", які просуваюать ідею "повернути усе як було до 2022 року".

Четвертий напрям добре знайомий українцям - це терористична діяльність росії. По постійних атаках на українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами ми вже знаємо, що Путін не зупиниться перед жодним злочином, щоб спробувати деморалізувати українців - те саме він робить з Європою, пише експерт.

У жовтні при загадкових обставинах вибухнув газогін між Естонією та Фінляндією. До того були спроби здійснити атаки на енергетичну інфраструктуру Чехії, Польщі та Німеччини. Ми достеменно знаємо: поки в росії існує режим Путіна, терористичні атаки в Україні, Європі та світі – неминучі. В тому числі – проти енергетичної інфраструктури, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба - український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.