Міністри закордонних справ країн-членів НАТО наголосили, що їхні країни не відчувають втоми від російської агресії проти України. Заявили, що підтримка наших військових буде посиленою. Про це під час свого виступу сказав міністр закордонних справ Дмитра Кулеби на брифінгу.

Після проведення засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, глава МЗС України розповів, що один із журналістів запитав учасників заходу, чи відчувається втома від ведення війни в Україні. Кулеба підкреслив, що ніякої втоми немає.

Ми всі чуємо однакові питання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув і все це почули та відзначили категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни. І не менш категоричне "так" продовженню та збільшенню підтримки України.

Міністр уточнив, що його колеги не просто констатували це, а реально підтверджували, що допомога Україні не лише збільшиться, а й продовжиться. Це "було краще, ніж очікувалося", додав глава МЗС.

Всі в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, їхніх урядах не йдеться і не може йтися. І це було дуже важливо. Могли б промовчати, але це був один з двох таких ключових тез виступів, які я чув.

Нагадаємо, декларацію до трагічного 90-річчя Голодомору 1932–1933 років, ініційовану Україною в ООН, підписали 55 країн. Також її підтримала делегація Європейського союзу.