Європейському Союзу та НАТО необхідно тісно співпрацювати у справі виробництва озброєння для забезпечення потреб України. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в Брюсселі, розмовляючи з журналістами.

Він також зазначив, що Україна вже висловила потребу в такій співпраці, він відзначив важливість розвитку оборонно-промислового комплексу країн Європейського Союзу та НАТО як єдиного механізму.

Тобто це дуже важливо, тому що жодна країна сама по собі якщо буде працювати лише зі своїми оборонними індустріями, не здатна задовольнити потреби України або власної держави у зброї й снарядах. Для того, щоб вирішити цю проблему НАТО і ЄС повинні дивитися на свої оборонні індустрії як на цілісний комплекс. прибрали всі непотрібні регуляторні обмеження, мали спільну політику підтримку приватного бізнесу.

Міністр заявив, що сьогодні вперше почув, що те про що так довго говорила й закликала Україна - зрезонувало. Він зауважив, що представники НАТО та ЄС вже говорять не лише про те, що вони будуть підтримувати свої оборонні компанії, а про те, що треба дійсно створювати систему. Тому що цілісна система оборонно-промислового комплексу здатна задовольнити потреби цієї війни.

Як правильно сказав Девід Кемерон, коментуючи питання оборонних індустрій, після цього засідання нам потрібно перетворити політичну волю в конкретні дії. І це реально сьогодні пролунало від фактично кожного міністра.

Нагадаємо, нещодавно російські пранкери змогли додзвонитися до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Вона поскаржилася їм, що у країнах Заходу є втома від війни Росії проти України.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО наголосили, що їхні країни не відчувають втоми від російської агресії проти України. Заявили, що підтримка наших військових буде посиленою.