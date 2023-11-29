Ізраїль планує продовжити бойові дії проти бойовиків ХАМАС в Секторі Гази після завершення поточного режиму припинення вогню, якщо не відбудеться повернення заручників. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, повідомляє ynetnews.

Не може бути, щоб ми не відновили бойові дії до кінця. Це моя політика, за нею стоїть весь військовий кабінет, за нею стоїть весь уряд, за нею стоять солдати, за нею стоїть народ - саме так ми і вчинимо.

Протягом останнього тижня Ізраїлю вдалося повернути десятки заручників, що раніше здавалося неможливим.

Прем'єр-міністр Ізраїлю, Біньямін Нетаньяху, нагадав, що від початку війни він визначив три основні цілі:

знищення ХАМАСу,

повернення всіх заручників,

забезпечення того, щоб Сектор Гази більше не становив загрози для Ізраїлю.

Ці завдання залишаються актуальними.

Нагадаємо, Ізраїль та ХАМАС, за посередництва Катару, уклали угоду про подовження тимчасового припинення вогню ще на два дні.

Раніше найбагатша людина Ілон Маск прилетів до Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто супроводжує його до кібуцу Кфар-Аза на кордоні з Сектором Гази, щоб показали наслідки атаки бойовиків ХАМАСу 7 листопада.