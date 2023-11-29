У середу ввечері, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Миколаївщина. Програма патронату Данії над регіоном – це справді приклад успіху. Приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо робити разом заради блага наших народів і захисту спільних цінностей.

"Дякую всім данцям за таку теплоту й увагу до наших людей, за таку дієву співпрацю", - сказав президент.

Так, Глава держави взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації ознайомив Главу держави з роботою Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Миколаївській ОВА (РОМС), створеного на виконання доручення Президента України. Офіс координує та супроводжує проєкти, що імплементуються коштом основного партнера з відновлення Миколаївської області - Данії, а також її партнерів, серед яких муніципалітети, урядові організації та компанії з Німеччини, Японії, Республіки Корея та інших країн.

РОМС напрацьовує пропозиції щодо пріоритетних напрямів відбудови та розвитку економіки, ліквідації наслідків російської агресії на Миколаївщині.

Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проєктів в Україні.

Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами.

Нагадаємо, президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.