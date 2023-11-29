Програма патронату Данії над Миколаївщиною: Зеленський розповів деталі [ Редагувати ]
У середу ввечері, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про програму патронату Данії над Миколаївською областю. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.
Миколаївщина. Програма патронату Данії над регіоном – це справді приклад успіху. Приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо робити разом заради блага наших народів і захисту спільних цінностей.
"Дякую всім данцям за таку теплоту й увагу до наших людей, за таку дієву співпрацю", - сказав президент.
Так, Глава держави взяв участь у презентації офісу Посольства Данії в Миколаєві та представництва данської компанії Bright Bird, яка займається керуванням ризиками та організацією контактів для данських компаній в Україні.
Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації ознайомив Главу держави з роботою Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Миколаївській ОВА (РОМС), створеного на виконання доручення Президента України. Офіс координує та супроводжує проєкти, що імплементуються коштом основного партнера з відновлення Миколаївської області - Данії, а також її партнерів, серед яких муніципалітети, урядові організації та компанії з Німеччини, Японії, Республіки Корея та інших країн.
РОМС напрацьовує пропозиції щодо пріоритетних напрямів відбудови та розвитку економіки, ліквідації наслідків російської агресії на Миколаївщині.
Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, данському парламенту та суспільству за підтримку важливих проєктів в Україні.
Нам потрібні такі успішні історії з дуже конкретними результатами.
Нагадаємо, президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.
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