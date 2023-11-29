В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними Служби безпеки України, оприлюднив в TikTok відео з роботою протиповітряної оборони під час російської атаки 5 листопада.

Зловмисника виявили та затримали співробітники СБУ. Затриманим виявився 35-річний одесит з кримінальним минулим.

Відомості, що чоловік використовував мобільний телефон для знімання та поширення відео з бойовими діями Сил оборони, стали підставою для обрання йому запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Під час обшуків у його помешканні вилучено зазначений телефон, який він використовував для несанкціонованої розсилки відеоматеріалів.

Зазначено, що в описі під відео чоловік надав точні дані про час та місце зйомки, що спричинило широкий розголос у соцмережах. Ця інформація стала доступною користувачам TikTok, включаючи представників російських спецслужб, що може бути використано для коригування подальших ворожих ударів.

Затриманому повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних сил України. За цим фактом йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває для встановлення всіх обставин скоєного злочину.

Раніше ми писали, що 25 листопада західні ЗМІ, включаючи Reuters та The Sun, оприлюднили в мережі відео та фото роботи систем протиповітряної оборони (ППО) у Києві. Військові стверджують, що ці матеріали не містять "чутливої інформації".