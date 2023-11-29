У результаті збиття російського дрона-камікадзе класу "Шахед" над територією України, виявили цікавий вміст. Окрім технічних елементів, всередині знайшли повербанк і сімкарту.

За зазначеними фактами можна припустити, що цей безпілотник мав додаткові функції, орієнтовані на взаємодію з мережею. Зокрема, ймовірно, він мав здатність налаштовувати свій маршрут через мережу та змінювати його залежно від ситуації.

Відзначимо, що такі технології стають все більш популярними в роботі безпілотних систем, які використовуються в різних галузях, включаючи військове використання.

Раніше ми писали про те, як війська рф вночі випустили територією України 21 дрон-камікадзе типу "Шахед" і три крилаті ракети Х-59.