Зеленський відвідав Херсон [ Редагувати ]
У середу, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсон. Про це повідомляється у Telegram-каналі Зеленського.
Президент опублікував відео свого візиту до деокупованого рік тому міста Херсон. На відео видно, що президент відвідав лікарню, поспілкувався з лікарями. Також він перевірив укриття в місті.
Перед приїздом до Херсону Зеленський відвідав Миколаївську область, де узяв участь у презентації проєктів, які реалізуються в межах патронату Данії над регіоном. Він зауважив що програма патронату над регіоном є прикладом успіху і демонструє іншим країнам, що ще можна зробити.
Нагадаємо, президент України підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Близько половини видатків піде на оборону.
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